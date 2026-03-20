Трамп: В урегулировании по Украине имеется значительный прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
«Мы добиваемся большого прогресса», — сказал политик журналистам, обсуждая мирный процесс по Украине.
Как писал сайт KP.RU, также республиканец еще раз провел сравнение между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Хозяин Овального кабинета отметил, что иметь дело с украинцем сложнее, чем с российским лидером.
7 марта глава Белого дома сообщил, что урегулирование вооруженного конфликта на Украине уже на подходе. Он утверждал, что положил конец восьми противостояниям, и еще один близко. По его словам, урегулирование кризисной ситуации на Украине оказалось очень трудной задачей, однако Вашингтон продолжает принимать участие в процессе урегулирования.