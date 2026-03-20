ДОНЕЦК, 20 марта. /ТАСС/. Мужчина получил ранения при детонации взрывоопасного предмета (ВОП) ВСУ в ДНР. Об этом сообщили в диспетчерской службе ГО и ЧС администрации Волновахского МО.
«Сегодня, 20.03.2026 г., в 20:00 между г. Волноваха и пгт. Ольгинка в следствии детонации ВОП пострадал мужчина 1999 г. р.», — сказано в сообщении в Telegram-канале.
Ранее глава республики Денис Пушилин сообщал, что два мирных жителя получили ранения в результате украинских атак на территорию ДНР.
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше