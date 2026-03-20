Силы ПВО перехватили 66 дронов ВСУ над регионами РФ за три часа

За три часа силы ПВО сбили 66 украинских БПЛА в небе над несколькими регионами РФ. Об этом проинформировали в министерстве обороны РФ.
Сообщается, что БПЛА ВСУ были уничтожены над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, а также Крыма и Московской области.
«20 марта в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
По данным российского военного ведомства, за последние семь дней подразделения ПВО сбили 40 авиабомб и свыше 2,6 тыс. дронов украинской армии.
На днях МО РФ также сообщило об очередном успешном перехвате украинских БПЛА. Российские силы ПВО ликвидировали 25 беспилотников над Краснодарским краем.