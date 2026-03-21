Собянин: силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву

На подлете к столице уничтожены шесть дронов ночью 21 марта.

Источник: Комсомольская правда

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ были уничтожены шесть беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом заявил градоначальник Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — проинформировал мэр в мессенджере MAX.

До этого военное ведомство сообщило, что над российскими регионами ликвидировали 66 вражеских беспилотников за три часа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше