Собянин: силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ были уничтожены шесть беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом заявил градоначальник Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — проинформировал мэр в мессенджере MAX.
До этого военное ведомство сообщило, что над российскими регионами ликвидировали 66 вражеских беспилотников за три часа.
