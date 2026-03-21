Собянин сообщил, что на подлёте к Москве сбиты ещё семь БПЛА

Силами ПВО Минобороны ликвидированы еще семь беспилотных летательных аппаратов, летевших к Москве. Об этом проинформировал мэр Сергей Собянин.
«Отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр в мессенджере MAX.
Менее часа назад градоначальник сообщил об уничтожении шести БПЛА, которые летели в направлении столицы. таким образом на момент 21 марта 02:10 по мск на подлете к Москве силами ПВО сбиты 13 БПЛА. Силы ПВО также уничтожили 66 дронов ВСУ над регионами РФ за три часа. По данным Министерства обороны России, за семь дней ВС РФ успешно сбили 40 авиабомб и свыше 2,6 тыс. дронов ВСУ. Тогда же были ликвидированы 12 снарядов американской системы залпового огня HIMARS.