Собянин сообщил, что на подлёте к Москве сбиты ещё семь БПЛА

К 02:10 по мск на подлёте к столице сбиты 13 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Силами ПВО Минобороны ликвидированы еще семь беспилотных летательных аппаратов, летевших к Москве. Об этом проинформировал мэр Сергей Собянин.

«Отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр в мессенджере MAX.

Менее часа назад градоначальник сообщил об уничтожении шести БПЛА, которые летели в направлении столицы. таким образом на момент 21 марта 02:10 по мск на подлете к Москве силами ПВО сбиты 13 БПЛА. Силы ПВО также уничтожили 66 дронов ВСУ над регионами РФ за три часа. По данным Министерства обороны России, за семь дней ВС РФ успешно сбили 40 авиабомб и свыше 2,6 тыс. дронов ВСУ. Тогда же были ликвидированы 12 снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
