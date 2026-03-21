Мэр Москвы сообщил о 43 уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице

Силы ПВО РФ сбили еще восемь БПЛА на подлете к Москве.

Источник: Комсомольская правда

Система ПВО Минобороны перехватила еще восемь БПЛА, летевших в сторону Москвы. В результате общее количество сбитых беспилотников выросло до 43. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

«Уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в мессенджере MAX. Чуть позже он добавил информацию о еще двух успешно ликвидированных беспилотниках.

Информация о летевших на столицу дронах появилась около 01:50 по мск. Тогда Собянин заявил о первых шести дронах на подлете к столице.

Менее чем через час Собянин проинформировал о семи сбитых на подлете к столице БПЛА. Примерно в 02:30 градоначальник сообщил о вторых шести сбитых беспилотниках. Последнее сообщение мэра было о двух сбитых БПЛА. Общее число дронов, ликвидированных на подлете к Москве за час достигло 21 единицы, а всего за ночь ликвидировали 43 дрона.

Кроме этого, над регионами РФ было сбито 66 вражеских БПЛА за три часа.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
