В Иране сообщили о пожаре на военной базе США в Багдаде

Напомним, 17 марта в Багдаде над территорией американского посольства уничтожили беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Журналисты сослались на информацию, полученную от источника в органах безопасности Ирака. Позже посольство США в Багдаде вновь подверглось атаке БПЛА. В месте расположения дипломатической миссии произошёл взрыв. Также там вспыхнул пожар.