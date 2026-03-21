В Иране сообщили о пожаре на военной базе США в Багдаде

Иранские СМИ заявили, что военная база США на окраине Багдада была атакована беспилотником, после чего начался пожар.

Источник: Аргументы и факты

Военная база США «Виктория» (Victory Camp), которая расположена на окраине Багдада, подверглась удару и загорелась, сообщает иранское агентство Fars.

Согласно сведениям журналистов, объект был атакован беспилотным летательным аппаратом. Кроме того, об ударе по этой базе написало иранское агентство Tasnim.

Указанный объект находится возле международного аэропорта иракской столицы.

Напомним, 17 марта в Багдаде над территорией американского посольства уничтожили беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Журналисты сослались на информацию, полученную от источника в органах безопасности Ирака. Позже посольство США в Багдаде вновь подверглось атаке БПЛА. В месте расположения дипломатической миссии произошёл взрыв. Также там вспыхнул пожар.

18 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что иранские военные нанесли удары по объектам в израильских городах Акко, Хайфе, Тель-Авиве и Беэр-Шеве. Кроме того, были атакованы военные базы США. Для ударов по американским объектам использовались ракеты с несколькими боеголовками и ударные беспилотные летательные аппараты.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше