Дрон ВСУ атаковал жилые дома в Энгельсе: губернатор рассказал о последствиях

Украинский беспилотник атаковал жилые дома в городе Энгельс Саратовской области в ночь на субботу 21 марта. О последствиях информировал губернатор Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла», — написал Бусаргин в Telegram-канале.
По словам чиновника, люди при этом не пострадали. Сотрудники профильных служб работают на месте происшествия, добавил Бусаргин.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО на подлёте к российской столице уничтожают украинские беспилотники.
Ранее сообщалось, что российские ПВО перехватили 20 беспилотников над Кубанью и Черным морем в ночь на 20 марта.
Также сообщалось, что над Крымом и Черным морем в ночь на 20 марта сбили 8 беспилотников.