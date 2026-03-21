Дрон ВСУ атаковал жилые дома в Энгельсе: губернатор рассказал о последствиях

Бусаргин: В жилых домах в Энгельсе выбиты стёкла после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинский беспилотник атаковал жилые дома в городе Энгельс Саратовской области в ночь на субботу 21 марта. О последствиях информировал губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

По словам чиновника, люди при этом не пострадали. Сотрудники профильных служб работают на месте происшествия, добавил Бусаргин.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО на подлёте к российской столице уничтожают украинские беспилотники. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что российские ПВО перехватили 20 беспилотников над Кубанью и Черным морем в ночь на 20 марта.

Также сообщалось, что над Крымом и Черным морем в ночь на 20 марта сбили 8 беспилотников.

