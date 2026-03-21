Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бусаргин: Два человека пострадали в Саратове после атаки БПЛА

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Саратове.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на жилую застройку в Саратове в ночь на субботу 21 марта. Об том информировал губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла. Два человека обратились за медицинской помощью», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Накануне Бусаргин сообщил, что украинский беспилотник атаковал жилые дома в городе Энгельс Саратовской области в ночь на субботу 21 марта. В зданиях частично выбиты стёкла. Люди при этом не пострадали, добавил чиновник.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО на подлёте к российской столице уничтожают украинские беспилотники. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, российские ПВО перехватили 20 беспилотников над Кубанью и Черным морем в ночь на 20 марта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше