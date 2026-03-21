Бусаргин: Два человека пострадали в Саратове после атаки БПЛА

Два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на жилую застройку в Саратове в ночь на субботу 21 марта. Об том информировал губернатор Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла. Два человека обратились за медицинской помощью», — написал Бусаргин в Telegram-канале.
Накануне Бусаргин сообщил, что украинский беспилотник атаковал жилые дома в городе Энгельс Саратовской области в ночь на субботу 21 марта. В зданиях частично выбиты стёкла. Люди при этом не пострадали, добавил чиновник.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО на подлёте к российской столице уничтожают украинские беспилотники. Подробности здесь на KP.RU.
Напомним, российские ПВО перехватили 20 беспилотников над Кубанью и Черным морем в ночь на 20 марта.