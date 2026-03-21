ВС РФ поразили украинские опорные пункты в лесополосах на Запорожье

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Восток» поразили сеть украинских опорных пунктов в лесопосадках в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В Запорожской области операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили укрепленные позиции противника, которые использовались ВСУ для скрытного размещения сил и сдерживания продвижения штурмовых подразделений на данном участке. Артиллерийские орудия огнем 152-мм осколочно-фугасных снарядов уничтожили опорные пункты в лесополосах. В результате удара была разрушена система оборонительных укреплений противника, что снизило его возможности по удержанию позиций и создало условия для продвижения штурмовых подразделений группировки войск “Восток” на данном участке», — сказано в сообщении.

Также в министерстве рассказали, что операторы БПЛА группировки в Запорожской области уничтожили замаскированные позиции ВСУ, использовавшиеся для запуска беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше