ВСУ ударили дронами по Саратовской области: есть повреждения и пострадавшие

При налете украинских дронов в Энгельсе пострадала гражданская инфраструктура. Об этом проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла», — написал Бусаргин в Telegram-канале.
Информация о последствиях атаки БПЛА появилась около 03:07 по мск. Тогда Бусаргин сообщил, что пострадавших в ходе инцидента нет.
Спустя время губернатор заявил, что в результате атаки БПЛА пострадали несколько домов в Саратове, были выбиты стекла. Кроме этого, двое мирных граждан обратились за медиицнской помощью.
Около 02:00 по мск Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА в регионе.
Работа систем противовоздушной обороны РФ продолжается в круглосуточном режиме на всех направлениях.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об очередной успешной работе систем ПВО РФ. На подлете к столице силами противовоздушной обороны был ликвидирован 49-ый дрон, который летел в сторону Москвы. Сообщение о первых шести дронах на подлете к столице была обнародована около 01:49 по мск.
Кроме этого, за трехчасовой период 20 марта ПВО РФ перехватили 66 дронов ВСУ над регионами РФ. Дроны были ликвидированы над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей, а также Крыма и Московской области.
По сообщениям оборонного ведомства, за прошедшую неделю ПВО РФ сбили 40 авиабомб и свыше 2,6 тыс. дронов ВСУ. Среди перехваченных объектов больше всего оказалось беспилотников самолетного типа — за прошедшую неделю их сбили 2 615. Также российские средства ПВО уничтожили 12 снарядов американских РСЗО HIMARS. Дополнительно были перехвачены две украинские крылатые ракеты «Нептун».
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отчитался об успехах ВС РФ на передовой. По его данным, за неделю были освобождены села Сопычь в Сумской области, а также в ДНР — Александровка, Павловка, Калинники и Федоровка Вторая.