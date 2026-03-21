Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал преступлением попытки Владимира Зеленского ввести нефтяную блокаду Венгрии. Такое заявление политик сделал во время своего выступления на предвыборном митинге в городе Сентэндре. Трансляцию выступления вёл телеканал М1.
«Устанавливать против какой-либо страны нефтяную блокаду, как это сделал Зеленский, значит совершать тяжкое преступление. А если это делается в тот момент, когда на энергетическом рынке царит полный хаос из-за войны на Ближнем Востоке, то это вдвойне заслуживает наказания», — сказал Орбан.
При этом указал на Брюссель как на соучастника в этих попытках.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил обратиться к международному сообществу с требованием признать действия Киева государственным терроризмом, если Украина осуществит диверсию на газопроводе «Турецкий поток».
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Киев активизировал попытки нанести удары беспилотниками по компрессорным станциям, обеспечивающим работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».