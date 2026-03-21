Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан назвал преступлением попытки Зеленского устроить нефтяную блокаду Венгрии

Орбан назвал Брюссель соучастником попыток Киева устроить Венгрии нефтянуюю блокаду.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал преступлением попытки Владимира Зеленского ввести нефтяную блокаду Венгрии. Такое заявление политик сделал во время своего выступления на предвыборном митинге в городе Сентэндре. Трансляцию выступления вёл телеканал М1.

«Устанавливать против какой-либо страны нефтяную блокаду, как это сделал Зеленский, значит совершать тяжкое преступление. А если это делается в тот момент, когда на энергетическом рынке царит полный хаос из-за войны на Ближнем Востоке, то это вдвойне заслуживает наказания», — сказал Орбан.

При этом указал на Брюссель как на соучастника в этих попытках.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил обратиться к международному сообществу с требованием признать действия Киева государственным терроризмом, если Украина осуществит диверсию на газопроводе «Турецкий поток».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Киев активизировал попытки нанести удары беспилотниками по компрессорным станциям, обеспечивающим работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

