Над Самарской областью в ночь на 21 марта сбиты вражеские беспилотники

Угроза возможного подлёта вражеских беспилотников была объявлена в Самаре в самом начале суток — в 0:11 субботы, 21 марта. В 2 часа ночи Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства области для пассажирского сообщения. К этому времени уже не работали аэропорты Пензы, Саратова, Волгограда, Ульяновска. Ближе к утру небо было закрыто над Казанью, Бугульмой, Нижнекамском, Ижевском и Уфой.
В Курумоче задерживаются рейсы на вылет в Москву (два рейса), Екатеринбург, Минеральные Воды, Махачкалу, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Новый Уренгой, Шарм Эль Шейх.
По сообщению министерства обороны за ночь с 23:00 до 7:00 по московскому времени над территорией России сбиты 283 БПЛА. Как написал губернатор Вячеслав Федорищев, шесть боевых машин уничтожены над Самарской областью. На месте падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших нет.
«Не публикуйте фото и видео БПЛА, последствия их применения. В случае обнаружения сообщите по экстренному номеру: 112», — предупредил глава региона.