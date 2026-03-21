283 беспилотника уничтожены над Крымом и другими регионами России за ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Крым и еще 14 регионов. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

С 23:00 20 марта до 7 утра субботы над Россией сбили 283 украинских беспилотника.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Крыма, Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, а также Татарстана и Московского региона», — говорится в сообщении.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированном ударе по региону. В течение ночи и утром над девятью районами области было уничтожено порядка 90 украинских беспилотников.

По данным главы Саратовской области Романа Бусаргина, двое мирных жителей пострадали при атаке украинских беспилотников на Саратов. В городе повреждены жилые дома. Удар также пришелся по Энгельсу. Там зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах выбило стекла.

