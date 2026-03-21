В Башкирии объявлен режим беспилотной опасности

Рано утром 21 марта в Башкирии экстренные службы объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в госкомитете республики по ЧС.
В ведомстве сообщили, что в связи с введением режима беспилотной опасности в аэропорту Уфы введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Информацию подтвердили в Росавиации — там сообщили, что «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». Жителей республики просят быть бдительными.
О снятии ограничений в аэропорту и прекращении действия режима беспилотной опасности экстренные службы сообщат отдельно.