Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: за ночь над регионами РФ были уничтожены 283 украинских БПЛА

Средства ПВО сбили вражеские БПЛА минувшей ночью над 15 регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную ночную атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 283 украинских БПЛА самолетного типа.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении и над регионом около 90 вражеских дронов.

Украинские вооруженные силы практически ежедневно предпринимают попытки нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Однако российские средства противовоздушной обороны работают на опережение, сбивая дроны на подлете к целям.

