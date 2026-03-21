Минобороны: за ночь над регионами РФ были уничтожены 283 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную ночную атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 283 украинских БПЛА самолетного типа.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении и над регионом около 90 вражеских дронов.
Украинские вооруженные силы практически ежедневно предпринимают попытки нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Однако российские средства противовоздушной обороны работают на опережение, сбивая дроны на подлете к целям.
