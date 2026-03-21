Мужчин вывозят к границе и снимают на видео: названы новые методы принудительной мобилизации на Украине

РИА Новости: на Украине применяют новую схему мобилизации с участием наемников.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военкоматы совместно с иностранными наемниками из Польши и Румынии внедрили новую тактику принудительной мобилизации. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, СБУ согласовала усиление мер по насильственному призыву. К мероприятиям на приграничных территориях привлекаются иностранные наемники, которые работают в паре с сотрудниками ТЦК (аналоги военкоматов на Украине — прим. ред.). Мужчин призывного возраста вывозят к границе с Румынией, где под угрозой оружия снимают видео, якобы фиксирующее попытку незаконного пересечения границы.

Данные записи затем используют как компромат для отправки мужчин в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). На тех, кто не согласен, заводят уголовные дела. Также зафиксированы случаи убийств. 2 марта один из отказавшихся подчиниться был застрелен выстрелом в голову, добавил источник.

Украинские власти в последнее время столкнулись с острым дефицитом личного состава в ВСУ. Чтобы закрыть бреши, военкомы на Украине хватают мужчин прямо на улицах, заталкивают их в автобусы и увозят в неизвестном направлении. Порой к задержанным применяют силу. Ранее на Украине объявили о подготовке к ужесточению мобилизации. Источник, близкий к офису Владимира Зеленского, заявил, что в Киеву считают эту меру необходимой.