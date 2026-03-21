Над Кубанью за ночь сбили 14 беспилотников

В Краснодарском крае в ночь на 20 марта дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов, пишет RT. Соответствующие данные привело Министерство обороны РФ, уточнив, что атака была отражена в рамках комплексной работы по обеспечению безопасности воздушного пространства.

Источник: Коммерсантъ

По информации ведомства, всего за указанный период на территории России было ликвидировано 26 беспилотников. Помимо Краснодарского края цели были поражены над акваторией Черного моря, где сбили шесть аппаратов, а также над рядом других регионов. В частности, по два беспилотника уничтожено над Белгородской областью и Республикой Крым, еще по одному — над Брянской и Ростовской областями.

Ранее власти сообщили о дополнительных мерах информирования населения. В частности, в Краснодаре при отражении атак беспилотных летательных аппаратов будет задействована система оповещения. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности при включении сирен.

В регионе также действует ограничение на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также данными о расположении объектов критической инфраструктуры. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность, включая штрафы до 300 тыс. руб.

Власти подчеркивают, что соблюдение этих правил направлено на обеспечение общественной безопасности и предотвращение распространения сведений, которые могут быть использованы в ущерб региону.

