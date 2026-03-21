Первый зампрокурора Башкирии прибыл на место падения БПЛА в Уфе

Сегодня утром, 21 марта, во время атаки вражеских БПЛА два аппарата попали в недостроенную многоэтажку в уфимском Затоне. Как сообщил в своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, в результате падения беспилотников на здание легкие травмы получили двое строителей. К счастью, ничего серьезного, госпитализация им не понадобилась.
Как сообщили в прокуратуре Башкирии, ведомство взяло на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Сотрудники прокуратуры обеспечивают взаимодействие «со всеми уполномоченными ведомствами». По поручению прокурора республики, на месте работает его первый заместитель Евгений Бендовский.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.