Двух российских паралимпийцев внесли в базу украинского «Миротворца»

Украинский экстремистский сайт «Миротворец» пополнил свою базу российскими спортсменами, которые приняли участие в Паралимпийских играх в Италии. В списке ресурса оказались сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, свидетельствуют данные на сайте «Миротворца».
На Паралимпиаде в Италии оба спортсмена выступили в двух дисциплинах. В банкед-слаломе Фадеев занял 12-е место, Шеббо упал в обеих попытках и не сумел финишировать. В сноуборд-кроссе оба россиянина завершили борьбу на четвертьфинальной стадии.
Ранее KP.RU сообщал, что в базу «Миротворца» уже внесли других российских паралимпийцев — горнолыжников Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева, а также лыжников Анастасию Багиян и Ивана Голубкова.
Российская сборная завершила зимние Паралимпийские игры в Италии на третьем месте в общекомандном зачете. При этом в составе делегации было всего шесть спортсменов, но это не помешало им завоевать 12 наград: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Выше россиян оказались только сборные Китая (15 золотых) и США (12 золотых), чьи составы были многократно больше.