Двух российских паралимпийцев внесли в базу украинского «Миротворца»

Российская сборная завершила зимние Паралимпийские игры в Италии на третьем месте в общекомандном зачете. При этом в составе делегации было всего шесть спортсменов, но это не помешало им завоевать 12 наград: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Выше россиян оказались только сборные Китая (15 золотых) и США (12 золотых), чьи составы были многократно больше.