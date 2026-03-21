Аэропорт «Уфа» вернулся к работе штатном режиме после атаки БПЛА

Беспилотники попали в строящийся дом.

Источник: Минтранс Башкирии

Аэропорт «Уфа» вернулся к работе в обычном режиме после атаки БПЛА на Уфу 21 марта.

Прием и вылет воздушных судов возобновлен.

Режим «Беспилотная опасность» в регионе пока продолжает действовать.

Напомним, беспилотники сбили в районе нефтеперерабатывающих заводов. Два из них попали в строящийся дом в микрорайоне Затон.

