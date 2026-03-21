Во время атаки БПЛА внутри строящегося дома в Уфе было 16 человек

На месте атаки БПЛА в уфимском Затоне побывал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. В одной из местных школ он провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Во момент ЧП на территории объекта находились 44 человека, из них 16 — внутри здания.
В ходе заседания комиссии было отмечено, что жителям Уфы необходимо знать алгоритм действий при возникновении подобных ситуаций.
Напомним, одна из местных жительниц призналась, что когда услышала шум от атаки, то первым делом подошла к окну, хотя делать это категорически нельзя. Многих пользователей соцсетей возмутило то, что в городе в момент атаки не звучали сирены.
«Город продолжает функционировать в штатном режиме. Жизнеобеспечение микрорайона Затон и других районов Уфы не нарушено. Службы гражданской защиты продолжают работать в усиленном режиме, сохраняя контроль над ситуацией. Администрация Уфы благодарит горожан за понимание и призывает сохранять спокойствие. Все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются в полном объёме», — говорится в сообщении.