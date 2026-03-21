Силы ПВО за семь часов перехватили 54 беспилотника ВСУ над регионами России

«В период с 7:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Беспилотники были сбиты над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан.
За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 283 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Отмечалось, что беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона.