Силы ПВО за семь часов перехватили 54 беспилотника ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами страны. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 7:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники были сбиты над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 283 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Отмечалось, что беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республиками Крым, Татарстан и Московского региона.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше