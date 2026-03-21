Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эвакуация детей из подконтрольного ВСУ Славянска вызвала скандал

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Принудительная эвакуация детей из подконтрольного ВСУ Славянска вызвала скандал, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что вопросами эвакуации детей занимается отдельная организация, и выяснилось, что далеко не у всех несовершеннолетних есть, к кому уехать.

«Начавшаяся накануне принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов: как оказалось, детей фактически вывозят “в никуда”, — рассказал собеседник агентства.

В лучшем случае, по информации источника, социальные службы ищут дальних родственников детей из Славянска, чтобы передать их на воспитание.

Источник в силовых структурах добавил, что формирования ВСУ несут большие потери на Славянско-Краматорском направлении.