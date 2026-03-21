Эвакуация детей из подконтрольного ВСУ Славянска вызвала скандал

Уточняется, что вопросами эвакуации детей занимается отдельная организация, и выяснилось, что далеко не у всех несовершеннолетних есть, к кому уехать.
«Начавшаяся накануне принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов: как оказалось, детей фактически вывозят “в никуда”, — рассказал собеседник агентства.
В лучшем случае, по информации источника, социальные службы ищут дальних родственников детей из Славянска, чтобы передать их на воспитание.
Источник в силовых структурах добавил, что формирования ВСУ несут большие потери на Славянско-Краматорском направлении.