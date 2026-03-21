В Запорожской области от ударов ВСУ за сутки пострадали четверо жителей

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. В Запорожской области четверо мирных жителей Васильевского муниципального округа ранены за сутки в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщила глава округа Наталья Романиченко.

«Особо циничным выглядит нападение вражеского дрона на мужчину 1967 года рождения, который в этот момент передвигался на электросамокате. К сожалению, еще один мужчина 1986 года рождения находится в тяжелом состоянии. Его автомобиль, на котором он возвращался домой, стал целью беспилотника. Также в результате атаки БПЛА пострадали девушка 1992 года рождения и мужчина 1956 года рождения», — написала она.

Романиченко отметила, что все пострадавшие, получив ранения различной степени тяжести, госпитализированы.

