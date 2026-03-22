В части Киева пропали свет и водоснабжение

В левобережной части Киева пропадают электроэнергия и водоснабжение. Об этом пишут украинские СМИ.
«На левом берегу Киева кое-где исчез свет и есть перебои с водой», — информирует издание Новости.Livе.
Издание «Зеркало недели» пишет также о проблемах с теплоснабжением. По информации издания, речь идёт об аварии на энергетическом объекте. Сообщается, что энергетики уже работают над ликвидацией аварии и планируют восстановить снабжение потребителей водой и электричеством в ночь на 22 марта.
Напомним, зимой по Украине прокатилась волна блэкаутов. Сообщалось, что учебный год могут продлить до конца июня, так как школы прерывали обучение или переводили его в дистанционный формат.
Позже была названа настоящая причина блэкаутов в украинской столице. Отсутствие электроэнергии и тепла в Киеве связаны с переключениями мощностей на объекты украинского военно-промышленного комплекса.
При этом Зеленский заявил, что Кличко будет отвечать за блэкаут в Киеве.