В части Киева пропали свет и водоснабжение

У жителей левобережной части Киева исчезают свет и вода.

Источник: Комсомольская правда

В левобережной части Киева пропадают электроэнергия и водоснабжение. Об этом пишут украинские СМИ.

«На левом берегу Киева кое-где исчез свет и есть перебои с водой», — информирует издание Новости.Livе.

Издание «Зеркало недели» пишет также о проблемах с теплоснабжением. По информации издания, речь идёт об аварии на энергетическом объекте. Сообщается, что энергетики уже работают над ликвидацией аварии и планируют восстановить снабжение потребителей водой и электричеством в ночь на 22 марта.

Напомним, зимой по Украине прокатилась волна блэкаутов. Сообщалось, что учебный год могут продлить до конца июня, так как школы прерывали обучение или переводили его в дистанционный формат.

Позже была названа настоящая причина блэкаутов в украинской столице. Отсутствие электроэнергии и тепла в Киеве связаны с переключениями мощностей на объекты украинского военно-промышленного комплекса.

При этом Зеленский заявил, что Кличко будет отвечать за блэкаут в Киеве.