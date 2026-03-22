В Виннице мужчину мобилизовали насильно во время минуты молчания

Четыре сотрудника ТЦК в Виннице мобилизовали мужчину во время минуты молчания по погибшим солдатам ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ТЦК (украинская структура, аналогичная военкомату) насильно мобилизовали мужчину в городе Винница в центральной части Украины. Это произошло во время минуты молчания по погибшим военнослужащим ВСУ, информирует издание «Страна».

Сообщается, что четверо сотрудников ТЦК силой затащили мужчину в легковой автомобиль. При этом местные жители пытались им помешать, но не смогли.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в большинстве случаев насильственная мобилизация на Украине приобретает формы рукопашного боя.

Тем временем в Верховной раде зарегистрирован законопроект, который может изменить правила мобилизации на Украине. Документ предлагает отказаться от принудительного задержания граждан сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК).

Также сообщалось, что Зеленский публично солгал о массовой мобилизации. Он заявил, что видео с бусификацией на Украине сгенерированы ИИ.