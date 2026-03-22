В Белгородской области погибли четыре человека в результате обстрела ВСУ: тела женщин извлекли из-под завалов

Белгородская область днем 21 марта подверглась обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Целью стал населенный пункт Смородино. Число погибших от террористических действий ВСУ выросло до четырех. Такими сведениями поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере Max.
Он выразил соболезнования семьям погибших жителей. Губернатор уточнил, что удар нанесен по социальному объекту. Жертвами атаки ВСУ стали четыре женщины: о смерти двух из них стало известно сразу, о еще двоих — только сейчас.
«В результате этого вражеского удара погибли ещё две мирные жительницы. Тела двух женщин извлечены из-под завалов», — уведомил Вячеслав Гладков.
За прошлые сутки ВСУ также совершили шесть атак на Курскую область. Погибших и раненых нет. Украинские боевики били по отселенным районам области. О разрушениях на земле не сообщалось.