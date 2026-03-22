Европейские лидеры никогда не предлагали Украине таких средств, которые выделяют сейчас. До начала конфликта ЕС не отличался «барской щедростью». Теперь европейцы готовы посылать Киеву «огромнейшие деньги». На это обратил внимание бывший премьер Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС.
Эксперт задался вопросом, на что идут огромные средства Евросоюза. Он назвал нынешнее киевское руководство «марионетками» и «побирушками по всему миру». Экс-премьер напомнил, что власти страны своими руками «угробили» молодое население.
«Мы, в общем-то, с Европейского союза за все годы до конфликта вообще ничего не получали, ни грантов, ни субсидий, ни кредитов, ничего не получали, и тут вдруг такая барская щедрость», — прокомментировал Николай Азаров.
По мнению политика, решительные действия ВС России — единственный способ изменить позицию украинских властей. Он считает, что больше ничто не сможет образумить руководство Киева.