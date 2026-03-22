Слюсарь: Атаки БПЛА отражены в четырёх районах Ростовской области

Российские силы ПВО отразили попытку украинских беспилотников атаковать объекты на территории Ростовской области. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь. По словам чиновника, атаке подверглись четыре района.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах: Тарасовском, Кашарском, Милютинском и Родионово-Несветайском», — написал Слюсарь в Telegram-канале, уточнив, что информации о пострадавших не поступало, также нет сведений о том, что были повреждены или разрушены какие-либо наземные объекты.
Губернатор призвал жителей региона соблюдать осторожность, так как беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.
Напомним, в ночь на 21 марта российские системы ПВО отразили очередную атаку ВСУ и уничтожили 283 беспилотника над различными регионами страны.
Также сообщалось, что утром 21 марта Уфа подверглась атаке украинских беспилотников. Несколько дронов были сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов, два из них упали на строящийся 27-этажный дом.