Слюсарь: Атаки БПЛА отражены в четырёх районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области рассказал об отражении атаки БПЛА в ночь на 22 марта.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО отразили попытку украинских беспилотников атаковать объекты на территории Ростовской области. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь. По словам чиновника, атаке подверглись четыре района.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах: Тарасовском, Кашарском, Милютинском и Родионово-Несветайском», — написал Слюсарь в Telegram-канале, уточнив, что информации о пострадавших не поступало, также нет сведений о том, что были повреждены или разрушены какие-либо наземные объекты.

Губернатор призвал жителей региона соблюдать осторожность, так как беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Напомним, в ночь на 21 марта российские системы ПВО отразили очередную атаку ВСУ и уничтожили 283 беспилотника над различными регионами страны.

Также сообщалось, что утром 21 марта Уфа подверглась атаке украинских беспилотников. Несколько дронов были сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов, два из них упали на строящийся 27-этажный дом.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше