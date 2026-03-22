ПВО сбила 25 украинских беспилотников над Черным морем и регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в воскресенье Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении министерства.

В субботу днем силы противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат над Крымским полуостровом и еще девятью регионами России.

