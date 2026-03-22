Рота ВСУ почти в полном составе пропала без вести под Волчанском

Украинские войска понесли значительные потери при попытке форсирования реки Северский Донец в Харьковской области, пишет «Северный Ветер».

Источник: Аргументы и факты

На волчанском направлении украинские военные понесли большие потери, пытаясь форсировать реку Северский Донец в районе села Графское.

Telegram-канал «Северный Ветер» отмечает, что военнослужащих 129-й отдельной бригады теробороны ВСУ были переброшены на данный участок из Славянска.

«Анализ некрологов показал, что из Славянска (оккупированная ВСУ территория ДНР) на данный участок фронта была переброшена рота 129 обр ТерО, которая практически в полном составе “пропала без вести”, пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что расчеты ударных БПЛА ВС РФ уничтожили группу гексакоптеров ВСУ в Запорожской области.

