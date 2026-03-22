Группа военных 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ перестала выходить на связь с родственниками после того, как была переброшена на передовую. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Речь идет о боевиках, которые еще несколько недель назад завершили курс обучения на территории Польши. На данный момент судьба этих военных неизвестна, а попытки близких связаться с ними не увенчались успехом.
На этом участке линии боевого соприкосновения активные действия ведут подразделения российской группировки войск «Север». По данным Минобороны РФ, только за последние сутки противник потерял на этом направлении до 220 человек личного состава, а также значительное количество техники и ресурсов, включая восемь автомобилей, гаубицу М114 и два склада с материальными средствами.
Ранее Минобороны РФ сообщило об успешном продвижении российских войск: за прошедшую неделю под контроль были взяты четыре населенных пункта в ДНР, включая Александровку, Каленики, Федоровку Вторую и Павловку. Кроме того, группировка войск «Север» освободила село Сопычь в Сумской области.