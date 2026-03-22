Западные наемники «протрезвели», когда встретились с российской армией: горе-вояки быстро сдулись

Бои с российской армией быстро отрезвили иностранных наемников, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
По его словам, поначалу поток наемников из Европы, Северной Америки и Австралии был довольно массовым. Однако теперь он заметно сократился. Поскольку многие поняли, что реальные боевые действия не похожи на компьютерную игру или симуляцию.
«В лучшем случае, они думали, что это будет похоже на Ирак и Афганистан. То есть (конфликт — прим.ред.) с заведомо слабым противником. Но тут оказалось, что русская армия — это совсем другое, и они понесли очень серьезные потери. Протрезвление наступило очень быстро, и, естественно, вся эта когорта иностранных наемников достаточно быстро сдулась и покинула Украину», — сказал Прозоров.
Он добавил, что многие не выдерживали даже полугода службы и покидали зону боевых действий досрочно. При этом на смену им стали приезжать наемники из стран Латинской Америки. Прежде всего из Колумбии.
Немногим ранее Прозоров рассказывал, как ВСУ обращаются с иностранными наемниками. По его словам, тела погибших зачастую уничтожали, чтобы скрыть реальные потери. Причем подобная практика применялась еще с 2022 года. В то же время, наемные подразделения нередко погибали почти в полном составе.