В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мирный житель

В Шебекино украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю.

Источник: Комсомольская правда

В городе Шебекино Белгородской области произошла атака украинского беспилотника на гражданский легковой автомобиль. В результате пострадал мирный житель, об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

По данным властей, мужчина получил минно-взрывную травму и повреждение глаза. Пострадавшего осмотрели медики, которые оказали ему необходимую помощь. Несмотря на рекомендации врачей, от госпитализации пострадавший отказался. Также известно, что в результате атаки беспилотника автомобиль получил повреждения.

Ранее силы ПВО РФ смогли успешно отразить массовую атаку украинских беспилотников. Как сообщает Минобороны России, в ночь на 22 марта ВС уничтожили 25 киевских БПЛА самолетного типа. Дроны направлялись на территории Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей. Один дрон сбили над Черным морем.

