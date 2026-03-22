В Самарской области 7,5 часов действовала угроза атаки БПЛА 22 марта

В воскресенье, 22 марта, в Самарской области действовала опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 06:12, она длилась около 7,5 часов. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.
Она действовала в регионе с 21 марта 22:22, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. В самарском аэропорту ограничения на вылет и прилет самолетов не вводились.
Напомним, в Самарской области предусмотрены штрафы за съемку и публикацию атаки БПЛА. Также в регионе регулярно наблюдаются перебои с интернетом.