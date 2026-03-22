Первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не способен к мирному урегулированию конфликта с Россией. Водолацкий считает, что это связано с интересами западных стран. Об этом сообщает ТАСС.
«Зеленский, отправляя людей в мясорубку, выполняет стратегическую задачу, которую перед собой поставили англосаксы», — отметил парламентарий. Он подчеркнул, что западные страны заинтересованы в продолжении конфликта.
Депутат полагает, что США и другие западные страны не смогут повлиять на ситуацию, поскольку слишком велико влияние оружейного лобби. По его словам, украинский конфликт стал для западных производителей оружия удобной площадкой для испытания новых видов вооружения. Водолацкий также отметил, что западные страны продолжат оказывать финансовую поддержку Украине, хотя и в меньшем объеме.
Ранее Евросоюз отчитался, что передал киевскому режиму 194,9 млрд евро за время СВО. Между тем, Будапешт наложил вето на пакет помощи Киеву в размере 90 миллиардов евро, это связано с прекращением Украиной поставок нефти по трубопроводу «Дружба».