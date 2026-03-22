Зеленский — марионетка в руках англосаксов: они не позволят ему заключить мир

Депутат полагает, что США и другие западные страны не смогут повлиять на ситуацию, поскольку слишком велико влияние оружейного лобби. По его словам, украинский конфликт стал для западных производителей оружия удобной площадкой для испытания новых видов вооружения. Водолацкий также отметил, что западные страны продолжат оказывать финансовую поддержку Украине, хотя и в меньшем объеме.