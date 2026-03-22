ВС России нанесли удар по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум

ДОНЕЦК, 22 мар — РИА Новости. Российские войска атаковали тренировочные базы ВСУ на восточной окраине Сум, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Там тренировался спецназ из добровольцев. Раненых — больше 60», — рассказал он.

Скорая помощь повезла их в сторону Тростянца и Ахтырки, добавил Лебедев.

На этом участке фронта действует группировка войск «Север». По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял здесь до 220 боевиков, восемь автомобилей, гаубицу М114, а также два склада материальных средств.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.