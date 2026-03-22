Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ сообщило о взятии Потаповки в Сумской области

Российские войска заняли село Потаповка в Сумской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Село взяли под контроль подразделения российской группировки «Север». Два дня назад Минобороны сообщало, что группировка заняла в том же регионе село Сопычь — административный центр Сопычского сельского совета, в который также входит Потаповка. Сопычь и Потаповка находятся на российско-украинской границе. Потаповка располагается на правом берегу реки Клевень, по которой проходит граница. На противоположном берегу — Курская область.