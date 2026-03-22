ВС России поразили объекты ТЭК, используемые в интересах ВСУ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ВС России нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

МО уточнило, что ВС РФ также нанесли поражение местам подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.