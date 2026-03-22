Над Башкирией перехвачен беспилотник самолетного типа

По данным Минобороны России, над территорией Башкирии был уничтожен беспилотник самолетного типа.

Источник: Башинформ

В целом по стране 07.00 до 13.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Спасатели призывают жителей республики быть бдительными и напоминают алгоритм действий при атаках беспилотных летательных аппаратов. В здании: спуститесь вниз, не используя лифт, укройтесь в подвале или внутри паркинга. В квартире: укройтесь в любой комнате без окон. Важно, чтобы в ней были несущие стены. Сядьте на пол. На улице: укройтесь в ближайшем здании или подземном переходе. При передвижении в транспорте покиньте его и найдите укрытие. Если нашли БПЛА — уйдите на безопасное расстояние и сообщите о находке по номеру 112. Опасно подходить к окнам во время угрозы атаки и трогать упавшие дроны или их элементы.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
