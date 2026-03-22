В Краснодарском крае днем 22 марта объявили ракетную опасность

В Краснодарском крае объявлена ракетная угроза. Жителей региона призвали немедленно найти укрытие в безопасных местах и держаться подальше от фрагментов ракет.
О ракетной опасности в Краснодарском крае сообщила Единая система предупреждения. Населению региона рекомендовали найти убежище. Для тех, кто находится в помещениях, предписано отойти от окон и переместиться в защищенные комнаты, подвалы или другие подземные сооружения.
Людям, оказавшимся на открытом воздухе, следует как можно скорее добраться до ближайшего укрытия или использовать рельеф местности для защиты. Это же касается и тех, кто находится в автомобилях: необходимо покинуть транспорт и найти ближайшее безопасное место.
Отдельно подчеркивается недопустимость приближения к обнаруженным обломкам ракет. О находке следует немедленно сообщить по номеру 112.