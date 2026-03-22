Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае днем 22 марта объявили ракетную опасность

Жителей Кубани попросили найти убежища из-за ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае объявлена ракетная угроза. Жителей региона призвали немедленно найти укрытие в безопасных местах и держаться подальше от фрагментов ракет.

О ракетной опасности в Краснодарском крае сообщила Единая система предупреждения. Населению региона рекомендовали найти убежище. Для тех, кто находится в помещениях, предписано отойти от окон и переместиться в защищенные комнаты, подвалы или другие подземные сооружения.

Людям, оказавшимся на открытом воздухе, следует как можно скорее добраться до ближайшего укрытия или использовать рельеф местности для защиты. Это же касается и тех, кто находится в автомобилях: необходимо покинуть транспорт и найти ближайшее безопасное место.

Отдельно подчеркивается недопустимость приближения к обнаруженным обломкам ракет. О находке следует немедленно сообщить по номеру 112.