Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
— В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении Росавиации. — Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее стало известно о беспилотной опасности в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам возможны перебои с мобильным интернетом.
В Пулково предупредили пассажиров о том, что необходимо следить за он-лайн табло воздушной гавани, а так же можно обратиться к сотрудникам аэропорта на месте.
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.