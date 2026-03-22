Росавиация вела ограничения на прием и выпуск самолетов в Пулково

Ограничения введены на фоне беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация ввела ограничения в аэропорту Пулково. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

— В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении Росавиации. — Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно о беспилотной опасности в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам возможны перебои с мобильным интернетом.

В Пулково предупредили пассажиров о том, что необходимо следить за он-лайн табло воздушной гавани, а так же можно обратиться к сотрудникам аэропорта на месте.

Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
