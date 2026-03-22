Силы ПВО РФ уничтожили 97 украинских беспилотников за пять часов

Киевский режим выпустил почти сотню БПЛА по регионам России за пять часов.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за пять часов (с 13:00 до 18:00 по МСК) нейтрализовали 97 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 22 марта заявила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно данным Минобороны, наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 47 аппаратов. Над Смоленской областью уничтожили 25 БПЛА. Также были нейтрализованы 10 дронов над Белгородской областью, 7 — над Новгородской, 5 — над Курской и 2 — над Ленинградской. В Псковской области был сбит один беспилотник.

Напомним, что в предыдущие шесть часов силы ПВО сбили 74 украинских беспилотника. В частности, 40 дронов были уничтожены над Брянской областью — она продолжает быть основной целью ВСУ в текущей волне атак.

Ранее KP.RU сообщил, что в Минобороны РФ рассказали о роботизированных платформах, прикрывающих идущие штурмовать позиции ВСУ российские подразделения.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
