При падении обломков БПЛА в Ленобласти выбило окна в трех квартирах

Силами ПВО в районе деревни Изора сбит десятый БПЛА, атаковавший Ленинградскую область. Ударной волной повреждено остекление в трех квартирах, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Зафиксировано возгорание сухой травы. Воронка от падения обнаружена, поле потушено. Пострадавших нет», — отметил глава Ленобласти.

Днем 22 марта в Ленобласти объявили опасность атаки беспилотников. В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Через некоторое время они были сняты, затем введены вновь.

