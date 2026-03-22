Уничтожен беспилотник, атаковавший губернатора Белгородской области

Беспилотник, атаковавший губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, уничтожили бойцы Росгвардии, сообщили в ведомстве. Инцидент произошел в селе Смородино. Гладков находился на месте и общался с местными жителями, когда беспилотник совершил налет.
«Один из беспилотников совершил налет в момент, когда мы разговаривали с местными жителями», — сообщил губернатор.
По его словам, после появления дрона он и жители были вынуждены укрыться в здании Дома культуры.
