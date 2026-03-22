Уничтожен беспилотник, атаковавший губернатора Белгородской области

Бойцы Росгвардии уничтожили беспилотник, который атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотник, атаковавший губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, уничтожили бойцы Росгвардии, сообщили в ведомстве. Инцидент произошел в селе Смородино. Гладков находился на месте и общался с местными жителями, когда беспилотник совершил налет.

«Один из беспилотников совершил налет в момент, когда мы разговаривали с местными жителями», — сообщил губернатор.

По его словам, после появления дрона он и жители были вынуждены укрыться в здании Дома культуры.

Ранее сообщалось, что беспилотник попытался атаковать село Смородино во время визита губернатора. Гладков и местные жители укрылись в здании, после чего дрон был уничтожен.