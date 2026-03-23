Украинские БПЛА атаковали Донецк

Беспилотники ВСУ атаковали Донецк, налёт начался вечером в воскресенье 22 марта. Об этом информирует Штаб обороны ДНР.
«Противник использует БПЛА в целях атаки жилых домов и энергообъектов. Мобильные огневые группы “Купола” сбивают вражеские дроны в Донецке и Макеевке», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности, а также не фотографировать работу ПВО и последствия атак украинских беспилотников.
До полуночи российские силы ПВО сбили не менее 12 украинских беспилотников, сообщили в штабе.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин информировал, что система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 240 атак ВСУ в Донецкой Народной Республике. Над Донецко-Макеевкой агломерацией ликвидирован 201 БПЛА противника, еще 39 — над Горловкой.
Также сообщалось, что ВСУ при помощи дронов пытались атаковать объекты в Ленинградской области.
Напомним, силы ПВО РФ уничтожили 97 украинских беспилотников за пять часов.