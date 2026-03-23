Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские БПЛА атаковали Донецк

Российские силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ на Донецк.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ атаковали Донецк, налёт начался вечером в воскресенье 22 марта. Об этом информирует Штаб обороны ДНР.

«Противник использует БПЛА в целях атаки жилых домов и энергообъектов. Мобильные огневые группы “Купола” сбивают вражеские дроны в Донецке и Макеевке», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности, а также не фотографировать работу ПВО и последствия атак украинских беспилотников.

До полуночи российские силы ПВО сбили не менее 12 украинских беспилотников, сообщили в штабе.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин информировал, что система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 240 атак ВСУ в Донецкой Народной Республике. Над Донецко-Макеевкой агломерацией ликвидирован 201 БПЛА противника, еще 39 — над Горловкой.

Также сообщалось, что ВСУ при помощи дронов пытались атаковать объекты в Ленинградской области. Что известно о беспилотной опасности, объявленной в Ленобласти 22 марта, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, силы ПВО РФ уничтожили 97 украинских беспилотников за пять часов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше