В Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА

В ночь на 23 марта угроза БПЛА объявлена на территории Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Петербурга начали приходить уведомления об угрозе атаки БПЛА. В связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета. Так сообщили в МЧС России.

Петербуржцев призвали избегать открытых пространств. Рекомендуется отойти от окон и укрыться в помещениях без проемов. Предупреждения начали поступать ночью 23 марта.

«Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны временные перебои в работе мобильного интернета», — говорится в материале МЧС.

В течение прошлого дня Росавиация сообщала об ограничениях на прилет и вылет рейсов в аэропорту Пулково. В настоящий момент воздушная гавань также недоступна для приема и выпуска самолетов. Отменено порядка 30 рейсов.

Вечером 22 марта ВСУ атаковали Донецк. Как информирует Штаб обороны ДНР, боевики используют БПЛА в целях атаки жилых домов и энергообъектов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше