В Петербурге объявили угрозу атаки БПЛА

Петербуржцев призвали избегать открытых пространств. Рекомендуется отойти от окон и укрыться в помещениях без проемов. Предупреждения начали поступать ночью 23 марта.
«Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны временные перебои в работе мобильного интернета», — говорится в материале МЧС.
В течение прошлого дня Росавиация сообщала об ограничениях на прилет и вылет рейсов в аэропорту Пулково. В настоящий момент воздушная гавань также недоступна для приема и выпуска самолетов. Отменено порядка 30 рейсов.
Вечером 22 марта ВСУ атаковали Донецк. Как информирует Штаб обороны ДНР, боевики используют БПЛА в целях атаки жилых домов и энергообъектов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше