В США предостерегли от отправки американских войск на иранский остров Харк

Катастрофа ждёт Соединённые Штаты в случае отправки американских войск на иранский остров Харк, поскольку так Тегеран фактически получит заложников, заявил бывший директор Национального контртеррористического центра США (NCTC) Джо Кент.
Ранее портал Axios написал, что американские власти могут решиться на захват этого участка суши с целью давления на Иран, чтобы добиться возобновления судоходства в Ормузском проливе.
«Я просто думаю, что это будет катастрофой. По сути, это означало бы предоставление Ирану группы заложников на острове, который они могли бы обстреливать беспилотниками и ракетами», — сказал Кент в интервью газете The Washington Post.
Напомним, 21 марта агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило о предупреждении со стороны Ирана на случай попытки захвата острова Харк. В Тегеране отметили, что при таком развитии событий Соединённые Штаты столкнутся с «беспрецедентным ответом», превосходящим всё, что было прежде.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru предупредил, что США могут перебрасывать тысячи морпехов на Ближний Восток для проведения операции по захвату иранского урана и использовать так называемый «дискомбобулятор» для дезориентации военнослужащих Ирана.