В Ленобласти отражают атаку БПЛА, сбито более 10 дронов: что известно

В Ленинградской области с вечера 22 марта отражают налеты украинских БПЛА. К настоящему моменту уничтожено 11 дронов ВСУ. Пострадавших нет. Об этом уведомил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX.
По его данным, повреждения получило остекление в трех квартирах в деревне Изора. Зафиксировано также возгорание сухой травы. Оно оперативно ликвидировано.
«Еще один, одиннадцатый, вражеский беспилотник уничтожен над Гатчинским районом Ленобласти», — написал Александр Дрозденко.
На фоне беспилотной опасности в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за принятых мер около 10 самолетов не могут сесть в воздушной гавани. Они находятся в зоне ожидания. Кроме того, отменено 30 рейсов, еще несколько десятков задерживаются на вылет и прилет.