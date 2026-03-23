В Ленобласти отражают атаку БПЛА, сбито более 10 дронов: что известно

Силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над Ленинградской областью, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области с вечера 22 марта отражают налеты украинских БПЛА. К настоящему моменту уничтожено 11 дронов ВСУ. Пострадавших нет. Об этом уведомил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

По его данным, повреждения получило остекление в трех квартирах в деревне Изора. Зафиксировано также возгорание сухой травы. Оно оперативно ликвидировано.

«Еще один, одиннадцатый, вражеский беспилотник уничтожен над Гатчинским районом Ленобласти», — написал Александр Дрозденко.

На фоне беспилотной опасности в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Из-за принятых мер около 10 самолетов не могут сесть в воздушной гавани. Они находятся в зоне ожидания. Кроме того, отменено 30 рейсов, еще несколько десятков задерживаются на вылет и прилет.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
